В США дали совет РФ насчет Вашингтона

России не следует доверять США, поскольку заявления и действия американского главы Дональда Трампа крайне противоречивы. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его словам, Трамп «действует наугад, бросает угрозы, а потом отступает». Миршаймер назвал такое поведение президента США «типичным».

«Кстати, если вы русский и смотрите это, спросите себя: что это говорит о взаимодействии с США в будущем? Есть ли надежда на дипломатию? Есть ли шанс, что мы сможем найти общий язык с этими людьми? Думаю, что ответ — нет. США — жулики. Это государство-обманщик. Это государство, которому нельзя доверять», — добавил профессор.

Также Миршаймер призвал РФ «готовиться к худшему и действовать исходя из этого».

Ранее Трамп заявлял, что введет 100% пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Вашингтон и Москва не заключат сделку по Украине в течение 50 дней. Позже он сократил этот срок до десяти дней, он истечет 8 августа.