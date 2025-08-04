Бывший глава Моссада обратился к Трампу с призывом из-за Нетаньяху

Несколько бывших руководителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а также израильских спецслужб «Моссад» и «Шин Бет», призвали президента США Дональда Трампа повлиять на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, чтобы тот остановил боевые действия в секторе Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что письмо подписало более 600 бывших офицеров. В том числе бывший заместитель главы Армии обороны Израиля Матан Вильнаи, бывший глава «Шин-Бет» Ами Аялон и бывший глава «Моссада» Тамир Пардо.

Как считают подписавшие письмо, освобождение заложников из Газы невозможно выполнить военным путем — только с помощью переговоров. Помимо этого, авторы письма заявили, что ХАМАС больше не представляет стратегической угрозы для Израиля. Письмо с подписями было направлено Трампу — авторы послания считают, что глава Белого дома пользуется авторитетом у израильтян.

Ранее СМИ сообщили о желании Нетаньяху расширить операции в секторе Газа.