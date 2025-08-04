Япония побила 17 температурных рекордов за один день

Температурные показатели в Японии побили 17 рекордов за один день. Об этом сообщает портал Phys.org.

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В публикации говорится, что из-за антропогенного изменения климата волны тепла становятся все более интенсивными и частыми по всему миру.

По данным Японского метеорологического агентства, в понедельник, 4 августа, в городе Комацу был зафиксирован новый рекорд температуры в 40,3°С. В городе Тояма в префектуре Тояма температура достигла 39,8°C.

В 15 других городах и поселках температура поднялась до максимальных значений в диапазоне от 35,7°C до 39,8°C.

«30 июля в Японии была зафиксирована самая высокая температура — 41,2°C в западном регионе Хего», — говорится в сообщении.

Авторы статьи подчеркнули, что в 2025 году в Японии были самые жаркие июнь и июль с начала сбора данных в 1898 году. Помимо этого, в Японии на три недели раньше закончился сезон дождей, что также стало рекордом для страны.

До этого сообщалось, что более 10 тыс. жителей Японии за неделю попали в больницы с заболеваниями, связанными с жарой.