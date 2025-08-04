Президент Литвы принял отставку правительства

Президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства страны и назначил исполняющим обязанности премьер-министра главу Минфина Римантаса Саджюса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на литовское СМИ.

Ранее стало известно, что правительство Литвы в полном составе ушло в отставку вслед за премьер-министром страны Гиниаутасом Палуцкасом. Поводом к этому стал коррупционный скандал, который разразился после того, как выяснилось, что компания, принадлежащая членам семьи премьера, победила в конкурсе на получение европейской поддержки.

«Науседа подписал декрет, предусматривающий отставку правительства и представителя социал-демократов Палуцкаса с поста премьера», — говорится в тексте.

Исполняющим обязанности премьер-министра президент Литвы назначил главу Минфина Римантаса Саджюса.