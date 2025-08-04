Петр Павел выступил с мрачным обращением к Киеву

Президент Чехии Петр Павел заявил, что если ценой выживания Украины как суверенного государства является потеря территории, то пусть так и будет. Слова прозвучали в интервью "Би-би-си".

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Чешский лидер заявил, что в текущих реалиях Запад не должен давить на Киев с требованием отвоевать территории. По его словам, главная цель — не допустить уничтожения украинской нации, и ради этого, возможно, придется пойти на болезненные компромиссы.

По словам Павела, сейчас Украина даже при всей поддержке Запада не в состоянии отвоевать территории.

"Мы хотим, чтобы она выжила как независимая суверенная страна", - отметил он, добавив, что если цена ее выживания заключается в том, что часть территории будет потеряна, то "пусть так и будет".

При этом Павел отметил, что Евросоюз не будет юридически признавать эти новые территории России.

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Он также призвал Запад сместить акценты с военной помощи Украине, на санкционное давление против России.