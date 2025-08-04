СМИ: нетерпение Трампа в вопросе Украины может сыграть Путину на руку

Глава американской администрации Дональд Трамп демонстрирует нетерпение по части урегулирования конфликта на Украине, это может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину.

Такое мнение приводит агентство Bloomberg. Издание отмечает, что Трамп может в конце концов отстраниться от конфликта на Украине, что создаст риск для Киева и его европейских союзников.

«Это позволит Путину обратить нетерпение Трампа в пользу России», — отмечается в материале.

Ранее немецкая газета Die Tageszeitung писала, что ультиматум Трампа по достижению прекращения конфликта на Украине не заставит Путина отступить.