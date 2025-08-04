Bloomberg: нетерпение Трампа в вопросе Украины может сыграть Путину на руку

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Глава американской администрации Дональд Трамп демонстрирует нетерпение по части урегулирования конфликта на Украине, это может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину.

СМИ: нетерпение Трампа в вопросе Украины может сыграть Путину на руку
© Global Look Press

Такое мнение приводит агентство Bloomberg. Издание отмечает, что Трамп может в конце концов отстраниться от конфликта на Украине, что создаст риск для Киева и его европейских союзников.

«Это позволит Путину обратить нетерпение Трампа в пользу России», — отмечается в материале.

Ранее немецкая газета Die Tageszeitung писала, что ультиматум Трампа по достижению прекращения конфликта на Украине не заставит Путина отступить.