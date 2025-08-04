Пока вы не уснули: жалобы ВСУ на российские БПЛА и движущаяся в сторону Нью-Йорка аномалия

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В ВСУ пожаловались на российские БПЛА

Украинские военные пожаловались на проблемы со сложной техникой и неспособность киевских властей принять своевременные решения против российских беспилотников. Их слова приводит The Times.

Один из военнослужащих подразделения перехвата третьего армейского корпуса ВСУ, который занимается тестированием американских технологий, с позывным «Одессит» опасается, что к зиме Украина «будет видеть тысячи Шахедов" в день».

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EC взволновали новые рейсы из Минска

Еврокомиссия начала расследование из-за серии рейсов из Минска в Бенгази. Как сообщает портал Euractiv, Брюссель считает, что РФ якобы хочет способствовать новой волне нелегальной миграции в южную Европу.

Речь идет о рейсах белорусской авиакомпании «Белавиа». В Брюсселе считают, что они проходят в возможной координации с властями восточной части Ливии — регион контролируется Халифом Хафтаром, который поддерживает связи с Москвой.

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Моди выступил с вызывающим заявлением в связи с тарифными угрозами

Премьер Индии Нарендра Моди выступил с «вызывающим заявлением» на фоне требований президента США Дональда Трампа не покупать российскую нефть, Моди указал не необходимость защищать экономические интересы Индии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Моди выступил с вызывающим заявлением в связи с тарифными угрозами президента США Дональда Трампа», — говорится в сообщении издания.

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Аномалия движется в сторону Нью-Йорка

Огромный кусок горячей породы, названный Северной Аппалачской аномалией, движется в сторону Нью-Йорка, сообщили СМИ.

Как передает Daily Mail, «этот объект, называемый Северной Аппалачской аномалией, распространяется на штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Род-Айленд и Вермонт.

До сих пор подобные загадочные подземные образования наблюдались только вблизи вулканов или на границах тектонических плит», передает РИА «Новости».

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Боррель заявил о заморозке военной помощи ЕС Украине

Военная помощь ЕС Украине оказалась фактически заморожена. К такому выводу пришел бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью порталу EUObserver.

"После моего ухода [с поста] военная помощь Украине от ЕС не предоставлялась. €6,6 млрд в Европейском фонде мира остаются заблокированы из-за Венгрии. Это стало концом этого инструмента. Теперь все должно делаться на двусторонней основе", - сказал он.

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Российский спецназ взял в плен двух британских полковников

Российский спецназ взял в плен в зоне спецоперации двух британских офицеров— полковников Эдварда Блейка и Ричарда Кэролла. Об этом сообщает норвежское издание Steigan.

Отмечается, что произошедшее застало Лондон врасплох и стало очередным доказательством того, что между РФ и Западом идет «опосредованная война», в которой Украине отводится роль жертвы. При этом офицеров можно считать «незаконными комбатантами» — Великобритания утверждает, что не находится в состоянии войны с Россией, а ее военные в таком случае не подпадают ни под одну из международных конвенций о войне.

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Предотвращена вооруженная атака на российских силовиков

В Кабардино-Балкарии предотвращена вооруженная атака на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Готовивших нападение троих бандитов нейтрализовали при задержании. Они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.

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Суэцкий канал захотел заключить договор с Россией

Администрация Суэцкого канала выразила надежду на заключение договора о партнерстве с Россией, сообщил РИА Новости глава администрации канала Усама Рабиа.

В настоящее время Россия сотрудничает с экономической зоной Суэцкого канала в районе Порт-Саида, но прямого партнерства с самим каналом пока нет.

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Продажи ряда китайских автобрендов в России оказались катастрофическими

По итогам первой половины 2025 года продажи ряда китайских автопроизводителей в России оказались критически низкими и не смогли преодолеть отметку в тысячу единиц. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные участников рынка.

Реализация бренда Bestune, принадлежащая концерну FAW, в январе-июне составила лишь 765 машин. Продажи автомобилей Livan в России за отчетный период просели на 56 процентов в годовом выражении и опустились до уровня в 744 единицы. Белорусско-китайские кроссоверы VGV разошлись тиражом в 110 штук, а машины Haima нашли только 27 покупателей из РФ.

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Марафонцы умерли во время соревнований на открытой воде в Нижнем Новгороде

Два марафонца скончались за неделю во время соревнований на открытой воде в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

26 июля Дмитрий Ионов, житель Москвы, обратился за помощью к спасателям на завершающем этапе заплыва X-WATERS Volga. Они подняли его на лодку, но когда он вышел из воды, то потерял сознание. Медики пытались провести реанимационные мероприятия, но не смогли спасти его жизнь.

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