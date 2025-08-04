Азербайджан и Украина договорились об укреплении сотрудничества в сфере науки и образования, обсудив в том числе и обмен студентами и преподавателями морских академий. Об этом со ссылкой на заявление посольства Украины пишет Report.

По данным издания, эти вопросы были обсуждены на встрече посла Украины Юрия Гусева с руководством Азербайджанской государственной морской академии (ADDA).

«Посол Украины Гусев (…) уделил особое внимание Херсонской государственной морской академии. Ключевыми темами встречи были совместные конференции, обмен студентами и преподавателями, а также двойные дипломы», - отмечается в статье.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил о том, что Баку готов предоставить все необходимые условия для проведения российско-украинских переговоров в случае заинтересованности сторон. Вместе с тем, по словам Гаджиева, Азербайджан не планирует выступать с инициативой по проведению переговоров, стороны должны самостоятельно обратиться к властям республики с соответствующей просьбой.