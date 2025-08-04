Феномен отношений Японии и США объяснили

Никита Бородкин

Япония не винит США в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, поскольку считает Штаты главным союзником и гарантом безопасности. Как сообщает News.ru, об этом заявил политолог Юрий Светов.

Феномен отношений Японии и США объяснили
© РИА Новости

Он отметил, что Токио не приглашает представителей Москвы на памятные мероприятия, посвященные жертвам ядерных ударов, поскольку Россия напомнит имя агрессора. Сам Светов считает, что о действиях США следует регулярно напоминать.

«И надо отдать должное Китаю, который активно и последовательно говорит о вине и ответственности японского милитаризма за Вторую мировую войну, потому что японцы, помимо всего прочего, любят изображать из себя жертву. Индонезия об этом тоже говорит», — добавил политолог.

Ранее американская газета The New York Times (NYT) назвала ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки в 1945 году «спасением сотен тысяч жизней». В тексте, опубликованном накануне годовщины бомбардировок, утверждается, что решение «было правильным» и якобы спасло не только сотни тысяч граждан США, но и «миллионы японцев, которые могли погибнуть в боях».