Феномен отношений Японии и США объяснили

Япония не винит США в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, поскольку считает Штаты главным союзником и гарантом безопасности. Как сообщает News.ru, об этом заявил политолог Юрий Светов.

Он отметил, что Токио не приглашает представителей Москвы на памятные мероприятия, посвященные жертвам ядерных ударов, поскольку Россия напомнит имя агрессора. Сам Светов считает, что о действиях США следует регулярно напоминать.

«И надо отдать должное Китаю, который активно и последовательно говорит о вине и ответственности японского милитаризма за Вторую мировую войну, потому что японцы, помимо всего прочего, любят изображать из себя жертву. Индонезия об этом тоже говорит», — добавил политолог.

Ранее американская газета The New York Times (NYT) назвала ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки в 1945 году «спасением сотен тысяч жизней». В тексте, опубликованном накануне годовщины бомбардировок, утверждается, что решение «было правильным» и якобы спасло не только сотни тысяч граждан США, но и «миллионы японцев, которые могли погибнуть в боях».