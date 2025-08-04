Украинка устроила скандал с военным ВСУ, слушавшим Киркорова на отдыхе

В украинском городе Винница журналистка поскандалила в парке с военным ВСУ из-за песен Филиппа Киркорова. Об этом пишут местные СМИ.

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Судя по записи с места, местный житель с семьей сидел в парке на пикнике и слушал песню "Цвет настроения синий". Это не понравилось прохожей, она подошла и устроила скандал, обвинив мужчину в том, что он "слушает музыку певца, выступающего против Украины", и пригрозила "вызвать СБУ".

Мужчина в ответ заявил ей, что он сам военный. Скандалистка потребовала у него показать удостоверение, но он отказался со словами "А вы кто такая, чтобы я вам показывал?"

В итоге в конце видео мужчина сказал, что выключит музыку.