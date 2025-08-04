Боррель заявил о заморозке военной помощи ЕС Украине

Бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что альянс заморозил помощь Украине из-за Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на EUobserver.

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По словам Борреля, Евросоюз заморозил помощь в размере 6,6 миллиардов евро. Кроме того, он также добавил, что Венгрия может помешать и продлению антироссийских санкций — как заявил бывший представитель альянса, позиция Будапешта создает для Евросоюза тупиковую ситуацию.

«С тех пор как я покинул пост, никакая новая военная помощь от ЕС Украине не поступала. Из-за Венгрии заблокированы 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира. Это было концом этого инструмента. Теперь все должно быть на двусторонней основе», — заявил он.

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Ранее Боррель раскритиковал Евросоюз за меры против Израиля.