Боррель заявил о заморозке военной помощи ЕС Украине

Военная помощь ЕС Украине оказалась фактически заморожена. К такому выводу пришел бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью порталу EUObserver.

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"После моего ухода [с поста] военная помощь Украине от ЕС не предоставлялась. €6,6 млрд в Европейском фонде мира остаются заблокированы из-за Венгрии. Это стало концом этого инструмента. Теперь все должно делаться на двусторонней основе", - сказал он.

Бывший европейский дипломат добавил, что похожая тупиковая ситуация обстоит с согласованием новых санкций против России.

"Если Венгрия откажется продлевать санкции, они не могут быть продлены. Мы в тупике", - отметил Боррель.

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Венгрия с прошлого года блокирует выделение Киеву 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира (EPF) на вооружение. Боррель, будучи на посту главы дипслужбы ЕС, признавал, что решения этого вопроса у Брюсселя нет.