В Европе наблюдается переселение народов: коренные европейцы ищут более дешевые места для жизни, а мигранты заполняют страны Старого Света, сообщает kp.ru.

Как уточняется, в Испании живут 300 000 британцев и 150 000 немцев. В Португалии — 200 000 французов. В Польшу переезжают десятки тысяч из развитых стран ЕС.

Немка Ульрика планирует переехать в Чехию из-за более низких цен. 30-летний маркетолог Франц продал квартиру в Берлине и переехал в Варшаву, где жилье дешевле. Польское молоко почти вдвое дешевле немецкого, а булочка — в 4 раза, пишет издание.

Польские пенсионеры переезжают в Румынию. 65-летняя Агнешка переехала из Кракова в Констанцу на черноморском побережье за €400 в месяц, что в два раза дешевле ее пенсии в Польше.

Сообщается, что Великобритания теряет миллионеров из-за ужесточения налоговой системы. Около 100 000 британцев, включая 10 000 миллионеров, эмигрировали за границу в прошлом году, и в этом их будет в полтора раза больше.

Молодая английская семья переехала из Лестера в испанскую Мурсию. Эдвард Партис и его жена Джейд Гартшор выбрали теплый климат, дешевое вино и низкие налоги на наследство.

Политолог Виктор Козлов считает, что миграция в восточные и южные страны ЕС ведет к росту цен на недвижимость и вытеснению коренных жителей. Это признак глубокого кризиса внутри Евросоюза, где сохраняется огромная разница в ВВП на душу населения.

В рейтинге стоимости жизни в странах ЕС Дания находится на первом месте — 143,1%, далее идут Ирландия (138,1%), Финляндия (123,5%), Бельгия (116,5%), Нидерланды (116%), Великобритания (115%), Швеция (115,1%), Австрия (112,8%), Франция (111,2%), Германия (108,6%).