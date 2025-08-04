Аномалия движется в сторону Нью-Йорка

Огромный кусок горячей породы, названный Северной Аппалачской аномалией, движется в сторону Нью-Йорка, сообщили СМИ.

Как передает Daily Mail, «этот объект, называемый Северной Аппалачской аномалией, распространяется на штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Род-Айленд и Вермонт.

До сих пор подобные загадочные подземные образования наблюдались только вблизи вулканов или на границах тектонических плит», передает РИА «Новости».

Северная Аппалачская аномалия представляет собой область горячих пород шириной около 350 километров, расположенную на глубине порядка 200 километров под Аппалачскими горами. По данным исследователей, явление связано с аномально высокой передачей тепла из земных недр, что выделяет этот регион на фоне окружающей территории.

В отличие от известных горячих точек, которые обычно встречаются рядом с вулканами или на стыках тектонических плит, эта аномалия находится глубоко внутри континента. Ученые отметили, что движение горячей породы необычно для подобных областей и пока остается малоизученным.

Эксперты прогнозируют, что Северная Аппалачская аномалия достигнет территории Нью-Йорка примерно через 15 млн лет.

Ранее ученые сообщили, что астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной и выбросить крупные объемы лунных пород, угрожающих спутникам на орбите Земли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы заметили внутри орбиты Юпитера крупную межзвездную комету A11pl3Z (3I/ATLAS). Объект приблизится к Солнцу и Марсу в октябре. Комета движется по траектории, не связанной с Солнечной системой.