Стало известно, когда США ответят за атомные удары по Японии

Смена позиции Японии по поводу бомбардировок США Хиросимы и Нагасаки возможна только в том случае, если в стране появится правительство, ставящее на первое место интересы народа, а не союзнические отношения с Вашингтоном. Об этом заявил News.ru политолог Юрий Светов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на то, что Япония сознательно замалчивает «авторство» атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. При этом, по его словам, власти страны ежегодно во время памятных церемоний о жертвах бомбардировок заявляют о мнимой угрозе применения ядерного оружия со стороны России.

Политолог Юрий Светов уверен, что «слишком много факторов должно сойтись», чтобы Япония изменила свою позицию по поводу бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

«Для этого должна произойти небывалая вещь: в Японии должно появиться правительство, для которого на первом месте будут интересы страны и японского народа. Тогда может быть. А когда там раз за разом избираются власти, у которых главные проблемы - чтобы Соединенные Штаты их считали верным союзником», - заметил эксперт.

Он также констатировал, что сейчас в Японии мечтают о том, чтобы США помогли вернуть «северные территории», при этом такой подход мешает развитию русско-японских отношений.

«В Японии мечтают о северных территориях, а может, даже и о Сахалине. Там убеждены, что американцы помогут им вернуть эти земли. Но Японии невыгодно конфликтовать с Россией, мы соседи», - подчеркнул Светов.

Напомним, что Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 2022 году Япония в своей «Синей книге по дипломатии» впервые с 2003 года официально обозначила южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией. При этом Москва не раз подчеркивала, что Курильские острова являются неотъемлемой частью территории России.