СМИ: Келлог планирует визит на Украину

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Кит Келлог планирует визит на Украину. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.

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— Но дат пока нет, — передает текст публикации РИА Новости.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают возможность проведения встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа на этой неделе. О возможном визите Уиткоффа в Москву сообщил сам Трамп. По его словам, Уиткофф «сфокусирован на границе».

Заместитель спикера Государственного департамента США Миньон Хьюстон заявила, что Вашингтон не заинтересован в «быстром решении» военного конфликта между Россией и Украиной и выступает за проведение вдумчивых переговоров.

1 августа Владимир Путин сдержанно отреагировал на решение Дональда Трампа сократить срок урегулирования украинского конфликта до 10 дней. По его словам, Москва готова обсуждать мир на Украине по существу.