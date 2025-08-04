СМИ: попытки Трампа шантажировать РФ помешают решению конфликта на Украине

Оказание санкционного давления президентом США Дональдом Трампом на Россию в рамках урегулирования украинского конфликта является неэффективным и идет вразрез с главными задачами, поставленными его администрацией. Об этом сообщило издание Unherd.

«Попытки Трампа запугать собеседника контрпродуктивны и противоречат ключевым приоритетам его же собственной администрации — в том числе улучшению отношений с Россией и прекращению боевых действий на Украине», — говорится в публикации.

Так, известно, что американский лидер пригрозил Москве введением более жестких санкций в случае, если к 8 августа не будет достигнуто прогресса по перемирию в конфликте. К этому моменту закончится объявленный им 10-дневный соответствующий ультиматум.

Подобные угрозы, по мнению аналитиков, могут быть направлены на оказание давления на Китай, чтобы страна прекратила поддерживать Москву. Эта тактика обусловлена тем, что прежние подходы Вашингтона к взаимодействию с Россией перестали приносить ожидаемый результат, а активные наступления ВС РФ на фронте вынуждают администрацию Дональда Трампа ускорить разрешение конфликта. В этой ситуации все стороны окажутся проигравшими, за исключением самих Штатов.

В ответ на подобное президент РФ Владимир Путин накануне визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа заявил, что результатом диалога с Киевом должен стать прочный и продолжительный мир. По его словам, неудовлетворенность Трампа темпами переговоров объясняется чрезмерно высокими ожиданиями американской стороны, передает деловое издание «Взгляд».