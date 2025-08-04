Президент РФ Владимир Путин прав в том, что для решения конфликта на Украине необходимо провести обстоятельные переговоры, пишет Responsible Statecraft (RS).

"Путин прав в том, что для того, чтобы подойти к вопросу решения конфликта на Украине мирным путем, необходимо вести детальные переговоры. Для этого администрации Трампа нужно подготовить подробный план мирного урегулирования", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, Вашингтону нужно создать конфиденциальный канал, по которому он направит документ властям Российской Федерации.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме заявил, что для решения конфликта на Украине мирным путем необходимы обстоятельные разговоры "не на публике", а в тиши переговорного процесса.

В Кремле отреагировали на угрозу Трампа, адресованную Медведеву

29 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявление о том, что сокращает установленный им ранее срок в пятьдесят дней для достижения перемирия между Российской Федерацией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговорного процесса американский лидер пригрозил ввести импортные пошлины, ограничительные меры или "что-то другое". Вместе с тем хозяин Белого дома признал, что не уверен в эффективности рестрикций.

4 августа Трамп также заявил о планах американского спецпосланника Стива Уиткоффа посетить Российскую Федерацию 6 или 7 августа.