Главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит ожидать ответных мер от антикоррупционных структур бывшей советской республики, НАБУ и САП, сообщил в своем материале на платформе «Смотрим.ру» бывший лидер запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Мы видим начало масштабной, тщательно спланированной зачистки. Зеленскому остается только ждать, когда придут за ним и за его подручными», — поделился своей точкой зрения он.

По мнению Медведчука, после конфликта украинского руководства с антикоррупционными структурами республики, а также возвращения им прежних полномочий начались необратимые ответные шаги. Политик привел в качестве примера задержание народного депутата от партии Зеленского «Слуга народа». По его словам, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) уже готовят материалы для народного трибунала над действующим главой киевского режима.

31 июля Зеленский подписал закон о возвращении полномочий и независимости НАБУ, хотя всего за 9 дней до этого данный орган был де-факто упразднен.