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Озвучена основная валюта во внешней торговле России

Доля рубля в общем объеме российского экспорта впервые превысила 50%, а спрос на доллар и евро внутри страны продолжает падать. Что ускоряет дедолларизацию в России и мире, разбиралось турецкое издание Anadolu.

По данным Центрального банка России, которые приводятся в статье, в мае 2025 года доля рубля в экспорте России в страны Азии выросла до 50,7%, в Северную и Южную Америку - до 51,9%, а в страны Океании — до 94,2%. При этом в экспорте в Европу доля рубля составляет 59,8%, а в Африку — 84,6%. «Из-за санкций со стороны Соединенных Штатов Россия стала лидером в снижении доллара в торговле (…) Санкции и политика президента Дональда Трампа, особенно в части тарифов, также подорвали доверие к доллару в мире», — говорится в статье.

«Демография срывает на планы Минобороны Польши»

Демографический кризис может оказать серьезное влияние на амбициозные планы Министерства обороны Польши, рассчитывающего к 2035 году нарастить численность армии до 300 тысяч военнослужащих. При этом уже сейчас «притока молодых людей не наблюдается», пишет польское издание Money.pl.

По официальной информации Министерства обороны страны, Войско Польское сейчас насчитывает 212 тысяч военнослужащих и за полгода увеличилось только на семь тысяч, несмотря на то, что в ведомстве рассчитывали на гораздо более высокие показатели. Эксперты пояснили изданию, что вскоре даст о себе знать и демографический фактор, так как в 2006-2009 годах рождалось примерно по 207 тысяч мужчин в год, а после 2028 года ожидается ухудшение данного показателя до 137 тысяч.

«Геополитика в торговых переговорах с Индией вредит США»

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлины против Индии и наказать ее за «покупку в больших количествах военной техники» и нефти у России, а также его заявления о сближении с Пакистаном, ставят под удар подготовку масштабной торговой сделки между Вашингтоном и Дели. Об этом пишет индийское интернет-издание The Print.

По данным журналистов, ранее США и Индия приняли решение разработать планы переговоров о заключении первой части взаимовыгодного многоотраслевого двустороннего торгового соглашения, чтобы к 2030 году нарастить объемы торговли до 500 млрд долларов США. Однако угрозы Трампа ставят эту инициативу под удар. «Увязка торговли и геополитики нанесет Америке больше вреда (…) Нью-Дели может подождать, наблюдая за происходящим, а затем возобновить переговоры по соглашению о свободной торговле после того, как Трамп осознает бесполезность своих безответственных заявлений», - подчеркивается в статье.

Германия рекордно сократила работу ветряных и солнечных электростанций

Германия вынужденно снизила мощность ветряных и солнечных электростанций из-за того, что темпы модернизации и расширения электросетей не успевают за получением энергии и вся нагрузка ложится на крупных операторов. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

Согласно отчету поставщика финансовой информации LSEG, с января по июнь в Германии производство солнечной энергии было сокращено примерно на 8%, что вдвое больше, чем в прошлом году. А ограничения ветровой генерации составили 5,3%, при том, что за аналогичный период 2024 года этот показатель был 3,5%. «Растущий объем поставок солнечной и ветровой энергии все чаще приводит к перегрузкам сетей, в первую очередь из-за нехватки аккумулирующих мощностей», - отмечается в статье.

Украина прячет от России F-16

Украина начала строительство скрытых бункеров и задействовала на авиабазах ложные цели для защиты переданных ей иностранных истребителей от российских ударов, при этом Киев уже подтвердил потерю трех F-16, отмечает американское аналитическое издание The National Interest.

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что F-16 и Mirage 2000 летают на очень малых высотах, а на земле «рассредоточены на большом расстоянии друг от друга». Все это делается для того, чтобы защитить истребители от ударов России, так как «зазор по времени между обнаружением F-16 и запуском баллистических ракет совсем небольшой». При этом Киев также объявил об аресте высокопоставленного офицера ВВС Украины, подозреваемого в раскрытии дислокации истребителей F-16.