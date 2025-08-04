Президент России Владимир Путин был прав в том, что для решения конфликта на Украине следует провести обстоятельные переговоры. Об этом заявило американское издание Responsible Statecraft.

Автор публикации считает, что для переговоров администрации американского лидера Дональда Трампа следует подготовить подробный план мирного урегулирования. После этого США следует создать конфиденциальный канал, по которому она направит документ властям России.

«Однако, если такие конфиденциальные дискуссии будут иметь какие-либо шансы на успех, российскому правительству также необходимо будет значительно смягчить свои нынешние условия для мирного урегулирования», — считает издание.

Стало известно об угрозах Трампа Путину

Ранее Путин заявлял, что для решения конфликта на Украине нужны обстоятельные разговоры «не на публике», а в тиши переговорного процесса. При этом российский президент подчеркивал, что условия долгосрочного перемирия остались прежними — их сформулировали еще в июне прошлого года, на встрече президента с руководством МИД РФ.