Стало известно, почему Уиткофф перенес визит в Россию

Эксперт рассказал, почему Уиткофф перенес визит в Россию
Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву мог быть перенесен из-за недавних сигналов Западу со стороны президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал доцент Финансового университета, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Его слова приводит РИА Новости.
Американский постпред при НАТО сообщил о визите Уиткоффа в Москву после его поездки в Израиль, однако визит на минувших выходных не состоялся. Мартынов предположил, что причина может быть в «определенных доработках нюансов предстоящего диалога» в контексте заявлений, прозвучавших на встрече Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко на Валааме.
Эксперт подчеркнул, что Уиткофф – доверенное лицо президента США Дональда Трампа, его визит говорит об «интенсивном переговорном процессе».
Комментируя заявления Трампа о возможных санкциях, Мартынов отметил, что это «кино» не про санкции, а про пиар Трампа.