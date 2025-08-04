Стало известно, почему Уиткофф перенес визит в Россию

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву мог быть перенесен из-за недавних сигналов Западу со стороны президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал доцент Финансового университета, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Его слова приводит РИА Новости.

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Американский постпред при НАТО сообщил о визите Уиткоффа в Москву после его поездки в Израиль, однако визит на минувших выходных не состоялся. Мартынов предположил, что причина может быть в «определенных доработках нюансов предстоящего диалога» в контексте заявлений, прозвучавших на встрече Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко на Валааме.

Эксперт подчеркнул, что Уиткофф – доверенное лицо президента США Дональда Трампа, его визит говорит об «интенсивном переговорном процессе».

Комментируя заявления Трампа о возможных санкциях, Мартынов отметил, что это «кино» не про санкции, а про пиар Трампа.