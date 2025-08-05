Раскрыт смысл возможного визита Уиткоффа в Россию

Возможный визит спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа в Россию прояснит, на каком этапе находится урегулирование конфликта на Украине, пишет немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

"Запланированный визит в Россию спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа может дать первые подсказки относительно того, предпринимаются ли за кулисами шаги к компромиссу между Москвой и Киевом", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, вероятность заключения мирного соглашения в ближайшее время при этом остается низкой.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме заявил, что для решения конфликта на Украине мирным путем необходимы обстоятельные разговоры "не на публике", а в тиши переговорного процесса.

В США рассказали о цели визита Уиткоффа в Россию

29 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявление о том, что сокращает установленный им ранее срок в пятьдесят дней для достижения перемирия между Российской Федерацией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговорного процесса американский лидер пригрозил ввести импортные пошлины, ограничительные меры или "что-то другое". Вместе с тем хозяин Белого дома признал, что не уверен в эффективности рестрикций.

4 августа Трамп также заявил о планах американского спецпосланника Стива Уиткоффа посетить Российскую Федерацию 6 или 7 августа.