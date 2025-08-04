EC взволновали новые рейсы из Минска

Еврокомиссия начала расследование из-за серии рейсов из Минска в Бенгази. Как сообщает портал Euractiv, Брюссель считает, что РФ якобы хочет способствовать новой волне нелегальной миграции в южную Европу.

Речь идет о рейсах белорусской авиакомпании «Белавиа». В Брюсселе считают, что они проходят в возможной координации с властями восточной части Ливии — регион контролируется Халифом Хафтаром, который поддерживает связи с Москвой.

«Частота и характер этих рейсов вызывают вопросы о возможном содействии нелегальной миграции», — заявил представитель ЕС.

Напомним, что в 2021 году на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти обвиняли Белоруссию в миграционном кризисе, тогда как Минск отвергал обвинения, заявляя, что Варшава насильно выдворяла мигрантов на ее территорию для обострения ситуации.