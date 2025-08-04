Премьер Индии Нарендра Моди выступил с «вызывающим заявлением» на фоне требований президента США Дональда Трампа не покупать российскую нефть, Моди указал не необходимость защищать экономические интересы Индии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Моди выступил с вызывающим заявлением в связи с тарифными угрозами президента США Дональда Трампа», — говорится в сообщении издания.

Как пишет агентство, Моди подчеркнул важность защиты экономических интересов Индии в условиях неопределенности в мировой обстановке.

Источники Bloomberg сообщили, что правительство Моди не давало индийским нефтеперерабатывающим компаниям указаний прекратить закупки российской нефти, и решение о приостановке закупок пока не принято.

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