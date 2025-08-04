В США заявили, что решение ударить по Хиросиме и Нагасаки было правильным

Американская газета The New York Times (NYT) назвала ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки в 1945 году «спасением сотен тысяч жизней». На это обратил внимание RT.

© Газета.Ru

Накануне годовщины бомбардировок японских городов американской армией издание опубликовало статью с заголовком: «80 лет назад атомная бомба спасла бесчисленное количество жизней».

В публикации говорится, что решение «было правильным», оно якобы спасло не только сотни тысяч граждан США, но и «миллионы японцев, которые могли погибнуть в боях».

Общее число жертв трагедии превышает 240 тыс. человек.

25 июня президент США Дональд Трамп сравнил американские удары по иранским ядерным объектам со сбросом атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки, который «положил конец» Второй мировой войне.

Комментируя слова американского лидера, генсек японского кабмина Есимаса Хаяси напомнил, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки привели к «заболеваниям, вызвавшим непередаваемые человеческие страдания, и заслуживающей сожаления гуманитарной ситуации».

Американские вооруженные силы в самом конце Второй мировой войны осуществили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, объяснив их ускорением капитуляции Японской империи. Это единственный в истории человечества пример боевого применения ядерного оружия.

Ранее в Кремле напомнили, кто применил ядерное оружие в Хиросиме и Нагасаки.