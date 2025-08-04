Публичные выступления американского президента Дональда Трампа последний год становятся все более странными. С таким мнением выступил обозреватель британской газеты The Guardian Адам Гэббат.

Автор материала отмечает, что Трамп от основных тезисов своей предвыборной кампании.

Так, Гэббот напомнил о двухминутном обсуждении ветряных мельниц на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Помимо этого, американский президент оставил без ответа вопрос о гуманитарной помощи Газе.

Психологи объясняют особенности выступлений Трампа проявлением спонтанного повествовательного стиля. Подобные коммуникативные паттерны наблюдаются у главы Белого дома последний год, уточняется в публикации.

Ранее политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что у Трампа отсутствует какая-либо стратегия по урегулированию отношений с Россией. Дробницкий считает, что поскольку у президента Соединенных Штатов Америки нет стратегии в отношении Кремля, он пытается сохранить на плаву хотя бы медийный аспект своих заявлений.