Поймана самая большая крыса в истории Великобритании

Крысу длиной 22 дюйма (55,88 см) поймали в доме в районе Редкар и Кливленд на севере Англии. Её считают самой крупной в Великобритании.

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Об этом пишет газета The Telegraph.

Отмечается, что в появлении грызуна консерваторы обвинили управляемый лейбористами совет, так как он больше не борется с нашествием крыс.

Как напоминают журналисты, вредители заполонили в том числе и Бирмингем из-за растущих гор неубранных отходов на фоне многомесячной забастовки мусорщиков.