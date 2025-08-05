Башкана Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы.

«Приговорили к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением решения прямо из зала суда. То есть, прямо из зала суда её доставят в тюрьму», — заявила ТАСС адвокат политика Наталья Байрам.

Тем временем в Кишинёве произошли столкновения сторонников Гуцул с полицией.

В Гагаузии прошел многотысячный митинг в поддержку арестованной главы автономии Евгении Гуцул

Ранее адвокат Гуцул Сергей Морару заявил, что власти Молдавии хотят отправить её в тюрьму, чтобы запугать оппозицию перед предстоящими парламентскими выборами.