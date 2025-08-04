В Европе описали сделку с Трампом фразой «ненавидит ЕС»

Президент США Дональд Трамп нарочно раздробил Европейский союз (ЕC) на торговых переговорах с Брюсселем. Об этом заявил экс-посол США в Евросоюзе Энтони Гарднер в интервью Politico.

© Lenta.ru

«[Трамп], который ненавидит Европейский Союз, задался целью раздробить то, что он считает разобщенной, слабой, неповоротливой организацией. Он добился своего», — заявил дипломат.

Гарднер отметил, что Трамп и так считает организацию «слабой и неповоротливой».

Экс-дипломат также указал на то, что переговорная позиция ЕС на переговорах с Вашингтоном по тарифной сделке была «бессвязной» и «звучала крайне слабо». Гарднер считает, что Брюссель не пользовался нужными и влиятельными торговыми инструментами, которые были у него в распоряжении, недооценив этим самым свои пределы на переговорах.

27 июля США и ЕС договорились о торговой сделке. По ее условиям, Брюссель приобретет у Вашингтона энергоносители, сумма которых составит 750 миллиардов долларов, а также инвестирует в американскую экономику еще около 600 миллиардов долларов.