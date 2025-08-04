Кейт Миддлтон похудела до 41 килограмма из-за борьбы с онкологией

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вызвала беспокойство у поклонников и экспертов своим внешним видом. После тяжелого курса химиотерапии и объявления о ремиссии в январе 2025 года, 43-летняя королевская особа продолжает испытывать серьезные последствия своей болезни.

Инсайдеры сообщают, что ее вес снизился до 41 килограмма.

— Кейт ужасно худенькая! Люди обеспокоены тем, что это может быть признаком того, что она не справляется с восстановлением после лечения рака — или еще хуже, что у нее рецидив, — рассказал близкий к семье источник.

После объявления о ремиссии она сразу вернулась к выполнению королевских обязанностей. С каждым месяцем принцесса все чаще появлялась на светских и публичных мероприятиях. Однако в июне она отсутствовала на скачках в Аскоте, что вызвало беспокойство среди поклонников: сначала Кейт была в списке гостей, но за 20 минут до начала ее имя исчезло.

Позже стало известно, что Миддлтон изначально планировала пропустить Аскот, хотя и хотела побывать на традиционных скачках. Она поняла, что ей необходимо найти баланс между личной жизнью и королевскими обязанностями, осознав, что вернулась к прежнему ритму жизни слишком быстро.

— Кейт болезненно худа, и люди беспокоятся, что это признак того, что она с трудом восстанавливается после лечения от рака — или, что еще хуже, у нее случился рецидив. Говорят, у нее сейчас трудный период, нет аппетита, и в результате она теряет вес. Она сильно похудела, у нее почти нет мышечного тонуса. У Кейт всегда была спортивная фигура, но сейчас она далека от этого, — приводит слова инсайдеров издание RadarOnline.

Во время визита в онкологический центр Колчестера в начале июля Кейт призналась, что восстановление после рака стало для нее настоящим испытанием. Несмотря на завершение лечения, принцесса сталкивается с трудностями в возвращении к привычной жизни.

Принцесса Уэльская в начале сентября прошлого года завершила курс лечения от онкологии. Миддлтон признавалась, что предшествовавшие этому девять месяцев были тяжелейшим испытанием не только для нее самой, но и для всей семьи. По ее словам, борьба с раком — это крайне сложный и непредсказуемый путь.

Онколог Ольга Желудкова в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала, что ремиссия, которой добилась Миддлтон, с высокой долей вероятности может продлиться всю жизнь, однако делать прогнозы вскоре после завершения лечения преждевременно.