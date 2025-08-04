Россия может установить контроль над 12 областями Украины, если нынешний или будущий глава киевского режима своевременно не согласуют мирное урегулирование с нашей страной, заявил экс-советник администрации президента Украины Алексей Арестович (внесен в список экстремистов и террористов в России). По его оценке, без заключения мира, которого требует Запад, ЕС и США прекратят поддержку «незалежной».

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Экс-советник указывает, что подписание Зеленским соглашения с Россией приведет к его смещению «батальонными» активистами и протестующими с плакатами, как в 2019 году. Тогда невыполнение Парижских договорённостей со стороны Зеленского создало предпосылки для начала конфликта.

Он полагает, что после ухода с поста нынешний лидер может раскрыть информацию об истинных инициаторах противостояния, что сделает вопрос его физической безопасности ключевой проблемой.

«Что будет дальше с Украиной? Дальше в другом вертолете из Лондона прилетает Залужный, садится на трон. И что? И он не захочет признавать сделку. А раз так, то Россия заявит, что может занять шесть, восемь или 12 областей», — прогнозирует экс-советник.

При этом, по его словам, игнорирование Залужным позиции Запада лишит Киев финансовой помощи. «Уже озвучено, что бюджетный дефицит Украины составляет 40 млрд долларов. В стране 10 млн пенсионеров, множество бюджетников, воюющая армия, значительные социальные выплаты», — перечисляет финансовые обязательства экс-советник.

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Он заключает, что в сложившихся обстоятельствах личность подписанта мирного соглашения с Россией не принципиальна, поскольку главной задачей для него станут физическое выживание и удержание власти.