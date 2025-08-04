Ясновидящий Кшиштоф Яцковский предсказывает раздел Польши на сферы влияния сверхдержав.

Ясновидящий из польского города Члухува Кшиштоф Яцковский заявил на своем YouTube-канале, что в 2026–2028 годах Польша будет разделена на три сферы влияния великих держав. Об этом сообщает Radio Eska.

По словам Яцковского, Польша будет разделена как торт на три части. Юго-восточная часть страны, эпицентром которой станет Краков, может обрести автономию. При этом Померания, Западно-Поморское воеводство, части центральной и юго-западной Польши останутся польскими.

Ясновидящий считает, что это будет частью давно подготовленного масштабного плана. Он предполагает, что значительное количество беженцев с Украины может хлынуть в Польшу, что станет одним из катализаторов раздела страны.