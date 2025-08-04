«Зеленскому конец»: на Западе признали поражение НАТО

Украина теряет территории, и ей, как и Североатлантическому альянсу, пора признать свое поражение. Об этом заявил в соцсети Х лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Украина теряет территории. Какой бы ни была драма слов и символов между Россией и США, реальность такова! Украина потерпела поражение, НАТО проиграла, Зеленскому конец!» - написал он.

При этом лидер французской партии «Патриоты» заявил необходимости прекратить финансирование Киева и заметил, что Франция должна выйти из альянса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введет 100% пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет заключена сделка по Украине. В понедельник, 28 июля, он сократил этот срок до 10-12 дней, а уже во вторник объявил о начале отсчета десятидневного срока, который истечет 8 августа.

Зеленский объявил о подготовке новой встречи с Россией

При этом Комитетом по ассигнованиям Сената США был одобрен законопроект о военных расходах, включающий около 1 миллиарда долларов поддержки для Украины