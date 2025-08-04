СМИ: обострение между РФ и Азербайджаном спланировано Лондоном

Резкое обострение отношений между Россией и Азербайджаном спланировано Великобританией, которая действует через Турцию и идею пантюркизма. Об этом сообщает «Царьград».

Отмечается, что обострение не случайно совпало с назначением главой британской МИ-6 Блейз Метревели. Она продолжила работу своего предшественника Ричарда Мура. «Генподрядчиком» их планов выступает Турция, которую Великобритании в случае провала не будет жалко, а турецких властей имеется свой «передовой отряд» — Азербайджан.

«Есть определенный почерк: берется региональная держава с "имперскими" комплексами и ставится задача защиты "своих" (по крови или по вере). В ОТГ ("Организации тюркских государств") провозглашено в качестве основы единства "единство крови (происхождения)", "единство веры", "единство истории" и "единство языка". Вообще-то все четыре эти "единства" не соответствуют действительности. Однако они – основание для Турции претендовать на территории от Ливии до Синцзян-Уйгурского АО (КНР), Якутии, Башкирии с Татарстаном и Северного Кавказа», — заявил военный эксперт Александр Артамонов.

При этом сама идея пантюркизма была разработана англичанами много лет назад. Однако цель не изменилась — вытеснить Россию из приграничных территорий и максимально ослабить, чтобы после попытаться «разорвать на куски».

Напомним, что отношения России и Азербайджана обострились на фоне задержания в Екатеринбурге людей, которые, по данным следователей, входили в состав «этнической преступной группы». Задержания связаны с делом об убийствах, совершенных в начале 2000-х годов. Азербайджанские силовики приняли ответные действия — в конце июня МВД страны заявило о проведении «операции» в офисе агентства Sputnik в Баку, а позднее были задержаны несколько россиян.

Новый виток конфликта произошел на днях. Причиной стала публикация ТАСС, в котором город Ханкеди был назван историческим названием Степанакерт. Азербайджан потребовал извинений, в противном случае пригрозив принять меры против деятельности информагентства.