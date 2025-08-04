В Киеве распространяются слухи о скором бегстве Владимира Зеленского. Как сообщает «КП», украинцы верят, что его отставка и уход — вопрос времени.

Автор публикации отмечает, что Украина постепенно погружается в хаос. Например, недавно в Виннице случились народные волнения — местные жители пошли на штурм стадиона, на котором сотрудники ТЦК насильно удерживали 100 мужчин. Протестующие смогли сломать ворота стадиона, однако полиция их разогнала, использовав дубинки и слезоточивый газ.

Бунт против ТЦК обернулся уголовными делами по статье о попытке захвата государственного учреждения. Пострадавших девушек и женщин госпитализировали, а пойманных мужчин и подростков — увезли, вероятно, для мобилизации. Вместе с тем одна из жительниц Украины отмечает, что «козлами отпущения» сделали не Зеленского, а военкомов и полицейских.

«Зеленского не проклинают. Многие у нас не считают его в чем- то виноватым. Здесь до сих пор сильна вера в то, что так лучше, чем жить "под москалями". Да и неудивительно — наш город был чистенький ухоженный, причем после начала СВО даже ракетные удары прилетали нечасто», — заявила собеседница.

Вместе с тем жители Киева считают, что Зеленский планирует бежать уже осенью. Один из источников отметил, что украинский лидер «уже точно не хочет быть президентом», поскольку тогда ему придется отвечать за кровавую кашу. Сама атмосфера в городе «очень тяжелая» — на улице много психов, калек, агрессивных людей и блокпостов, а метро занято бродягами.