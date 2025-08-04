В Турции рассказали о попытках срыва переговоров России и Украины

Турция рассчитывает на сохранение интенсивности российско-украинских переговоров в Стамбуле, несмотря на попытки их срыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Собеседник агентства подчеркнул, что Анкара регулярно призывает Москву и Киев продолжать диалог. По его словам, попытки срыва переговоров «будут всегда».

«Постоянно будут. Поэтому и необходимо сохранять диалог», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ждет конкретной реакции Киева на предложение создать рабочие группы по обсуждению военных и политических вопросов.