Принц Уильям у всех на глазах показал ужасное отношение к Кейт Миддлтон

Принц Уильям оказался далеко не галантным джентельменом. Сына Карла III уличили в ужасном отношении к жене. При чем наследник престола повел себя недостойно на публике.

Кейт Миддлтон не раз признавалась, что ее муж далеко не внимательный к мелочам романтик. Мол, даже на День всех влюбленных Уильям не балует ее подарками. Приземленность избранника порой печалит Кэтрин. Привыкла принцесса и к тому, что помощи от сына Карла III не дождешься.

Недавний выход в свет наглядно продемонстрировал неджентльменское поведение принца Уэльского. На видео попало, как истощенная после борьбы с раком Кейт несла огромную сумку, доверху наполненную вещами, а рядом налегке вышагивал Уильям. Наследнику престола даже в голову не пришло взять баул у жены.

Пользователей Сети возмутило поведение Уильяма. Он улыбался, приветствовал народ, и даже ни разу не обернулся на жену, которой явно было тяжело нести сумку. Королевские поклонники раскритиковали Уильяма. "Галантный мужчина не позволил бы любимой женщине таскать тяжести", — написали один из комментаторов. Но нашлись и защитники сына короля. Они уверяют, что якобы по этикету не положено помогать даме нести ее сумочку.

Ранее принц Уэльский и сам признавался, что не понимает, как быть с женой романтичным и галантным. В начале отношений он наломал столько дров, что до сих пор краснеет вспоминая. Например, однажды Уильям хотел удивить Кэтрин подарком, но сел в лужу.

"Я подарил своей жене бинокль. Она до сих пор припоминает мне это", — пошутил наследник престола.