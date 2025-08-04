Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Родные обвиняют командование ВСУ в использовании солдат как "живого щита"

Родственники военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ обвиняют командование в использовании своих бойцов как "живого щита" в боях на Сумщине. Об этом сообщает ТАСС.

Они утверждают, что личный состав был брошен в опасные боевые операции, в то время как элитные подразделения десантников и их командиры зарабатывали медали и ордена.

Ранее российские силовики сообщили, что командование обеспечило штурмовиков минимальными запасами на два дня, отправляя их в опасные миссии без должной поддержки.

Пленный из ВСУ рассказал о мобилизации украинцев с психическими заболеваниями

Украинский военнопленный Юрий Вороняк рассказал, что после быстрого осмотра в ТЦК его признали годным к службе, несмотря на наличие истории болезни и психического расстройства. Об этом сообщает ТАСС.

Медосмотр занял всего несколько минут, и его сразу зачислили в ряды ВСУ, несмотря на документы об освобождении от военной службы. Вороняк также поделился страхом перед пленом из-за распространенных слухов о жестоком обращении с военнопленными, но после личного опыта понял, что отношение к пленным в российской стороне более гуманное.

Он был взят в плен в ходе освобождения Курской области вместе с сослуживцами.

Трамп анонсировал визит Уиткоффа в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф прибудет в Россию 6-7 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп отметил, что Уиткофф сосредоточен на вопросах гуманитарной помощи в секторе Газа и доставке продовольствия. Он также добавил, что 9 августа могут быть введены новые санкции против России, если не удастся достичь прогресса по украинскому кризису.

В Москве суд отказался повторно заочно арестовать Лазареву по делу об иноагентах

Пресненский суд Москвы 16 июля заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, однако позже отменил этот арест и направил материалы на повторное рассмотрение. Об этом сообщает ТАСС.

В результате повторного заседания суд отказался повторно заочно арестовать Лазареву, признанную иноагентом, что стало вторым судебным решением по ее делу.

Ранее она была приговорена заочно к 6,5 годам колонии по обвинению в пропаганде терроризма и находится в международном розыске, а также не признала свою вину.

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2, которое было ощутимо жителями краевой столицы. Об этом сообщает ТАСС.

Эпицентр находился в 69 километрах от Петропавловска-Камчатского, а инструментальная интенсивность достигла до четырех баллов.

Ранее утром 30 июля на полуострове произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8, вызвавшее цунами и вынудившее эвакуировать жителей в безопасные места.