КНР ограничил поставки стратегических минералов западным оборонным компаниям

Китай ввел ограничения на поставки критически важных минералов западным оборонным компаниям, что создает серьезные проблемы для производства вооружений в США и других странах НАТО. Согласно данным Wall Street Journal, эти меры уже привели к задержкам выполнения военных заказов и резкому росту цен на стратегическое сырье.

Особенно остро стоит проблема с редкоземельными металлами, используемыми при производстве широкого спектра военной техники - от боеприпасов до истребителей. Некоторые материалы теперь продаются по ценам, в пять раз превышающим прежние. Как отмечают источники издания, более 80 тысяч комплектующих, используемых Пентагоном, содержат минералы, попавшие под китайские ограничения.

Пекин также ужесточил контроль за конечным использованием экспортируемых материалов, требуя подробной информации об их применении.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести новые санкционные меры против России, если в установленные сроки не будет достигнуто перемирие на Украине.