FT: разговор президента Швейцарии с Трампом был "катастрофическим"

Разговор президента Швейцариии, начальника федерального департамента финансов Карин Келлер-Зуттер с лидером США Дональдом Трампом был ужасным. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Издание замечает, что Швейцария была готова согласиться на 10% пошлины США в обмен на намерение инвестировать в США $150 млрд. Сама же Келлер-Зуттер в июле утверждала, что нашла "доступ к [президенту США Дональду] Трампу".

Однако истинный масштаб проблем стал ясен 31 июля. По словам нескольких человек, знакомых с ситуацией, поздно вечером 31 июля Келлер-Зуттер провела "катастрофический" телефонный разговор с Дональдом Трампом.

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Американский лидер говорил лишь об одном - о торговом дефиците в торговле со Конфедерацией в размере $39 млрд в год.

"Разговор не был хорошим, с самой первой минуты Трамп ясно заявил, что 10% недостаточно. Все, на чем он концентрировал свое внимание - на том, что Швейцария ворует деньги у США. Келлер-Зуттер нечего было ответить", -- сообщил один из собеседников газеты.

В Швейцарии погрузились в поиски виноватого, после того как Соединенные Штаты объявили 1 августа о введении в отношении страны экспортных пошлин в размере 39%.