Премьер Японии оценил торговую сделку с США

Премьер Японии Сигэру Исиба оценил заключенную с США сделку по пошлинам, назвав ее взаимовыгодной. Об этом он заявил на заседании бюджетного комитета парламента страны, передает РИА Новости.

Токио и Вашингтон договорились об инвестициях Японии в экономику США в размере 550 миллиардов долларов. При этом обе страны ввели взаимные пошлины в 15 процентов.

«Это послужит и созданию рабочих мест в Америке, и не приведет к потере рабочих мест в Японии, принесет в мир нечто еще более хорошее. Это взаимовыгодные отношения», — сказал Исиба.

По словам президента США Дональда Трампа, сделка, которую ему удалось заключить с Токио, возможно, окажется самой крупной в истории. «По моему указанию Япония инвестирует 550 миллиардов долларов в США, которые получат 90 процентов прибыли», — отметил он.