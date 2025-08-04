Трамп анонсировал визит Уиткоффа в Россию

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетит Россию в середине текущей недели. Об этом заявил Дональд Трамп, слова которого передает ТАСС. По словам американского президента, визит Уиткоффа намечается в среду или четверг.

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"Он сфокусирован на гуманитарной ситуации в Газе, включая доставку продовольствия. Российская сторона проявила интерес к встрече", — пояснил Трамп.

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Как заявлял американский постпред при НАТО Мэтью Уитэкер, Уиткофф должен был прибыть в столицу России на прошедших выходных, но спецпосланник Трампа не посещал Москву. До этого Трамп сообщил, что Уиткофф посетит Москву.

В ходе прошлых визитов американский политик встречался с российскими дипломатами и лично президентом РФ Владимиром Путиным, что привело к некоторому движению в процессе мирного урегулирования по Украине. Новая поездка произойдет на фоне ультиматума Трампа о введении вторичных пошлин на российскую нефть.