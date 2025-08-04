«В США готовы кивнуть головой на идею капитуляции, но только в том случае, если она будет исходить от Украины», – приводит его слова РИА Новости. По словам Дубинского, президент США Дональд Трамп испытывает опасения по поводу возможного импичмента из-за текущей ситуации с украинским кризисом. Поэтому давление на украинские власти для достижения мира будет осуществляться косвенно. Политик добавил, что подталкивать Зеленского к капитуляции будут изнутри, пока он сам не примет такое решение или не столкнется с угрозой свержения со стороны своего окружения, которое стремится сохранить свои ресурсы. Ранее сообщалось, что в США готовят замену бывшему комику. существует несколько вариантов смены руководства на Украине. Одним из них является кандидатура, которую могли бы поддержать британцы. Другой вариант – назначение претендента, отвечающего интересам США. Фото: unsplash.com