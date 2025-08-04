Несмотря на напряженность в отношениях Запада и России, большая часть населения Италии настроена позитивно и желает нормализации двусторонних контактов. Об этом заявил в интервью "Известиям" посол РФ в Италии Алексей Парамонов.

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Парамонов подчеркнул, что среди простых итальянцев преобладают здравые взгляды, далекие от агрессивной риторики западных чиновников. Большинство жителей страны уверены, что конфликт вокруг Украины рано или поздно разрешится, открыв путь к скорейшему возобновлению сотрудничества с Москвой.

Также дипломат обратил внимание на скептицизм итальянцев относительно увеличения оборонных затрат под руководством НАТО. Люди сомневаются в необходимости приобретения дорогостоящего вооружения якобы ради защиты от российского влияния. Итальянцы ставят под сомнение целесообразность отказа от привычных благ ради наращивания военной мощи.

Накануне итальянский журналист Винченцо Лоруссо сообщил, что в Италии будут праздновать Национальный день против русофобии. Он подчеркнул необходимость этого дня в ответ на недавний акт русофобии, проявившийся в отмене концерта российского дирижера Валерия Гергиева, который должен был пройти в Королевском дворце Казерты.