Канада и США проведут переговоры по торговой сделке в ближайшие дни

В ближайшие дни ожидается встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Канады Марка Карни для обсуждения возможного торгового соглашения между странами. Об этом сообщил канадский министр по межведомственным отношениям Доминик Леблан в интервью телеканалу CBS.

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По словам министра, предыдущие переговоры между сторонами носили конструктивный и доброжелательный характер. Леблан отметил, что Карни уже успел установить рабочие отношения с американским президентом.

Перед предстоящими переговорами Канада приняла "Закон об Единой Экономике", который предусматривает масштабные инвестиции в инфраструктуру страны. Канадские власти рассчитывают, что эти меры сделают сотрудничество с США более взаимовыгодными и повысят конкурентоспособность страны против Китая.

Ранее сообщалось, что США вводят рекордные для Европы пошлины на швейцарские товары.