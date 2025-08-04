В Белом доме рассказали о целях Трампа на Украине

Президент США Дональд Трамп хочет достичь мира на Украине, у него на руках есть все необходимые для этого инструменты. О целях главы Белого дома рассказал его советник по внутренней безопасности Стивен Миллер в эфире телеканала Fox News.

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«На столе у Трампа есть все инструменты, чтобы разрешить конфликт на Украине дипломатическими, финансовыми и другими способами», — заявил он.

Миллер также подчеркнул, что за развязывание конфликта несут ответственность бывший президент США Джо Байден и Демократическая партия страны.

Ранее позицию Трампа по завершению конфликта на Украине раскрыл постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. «Президент Трамп довольно ясно дал понять, что конфликт на Украине не будет закончен на поле боя. В конце концов, он должен быть завершен при помощи переговоров», — заявил чиновник.