Журналист сообщил о желании Нетаньяху расширить операции в секторе Газа

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху хочет расширить операции в секторе Газа на фоне тупика в переговорах с радикальной палестинской группировкой ХАМАС. Об этом на странице в социальной сети X написал журналист портала Axios Барак Равид.

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«Нетаньяху продвигает расширение военных операций в секторе Газа на фоне тупика в переговорах о заложниках», — сообщил он.

До этого правительство Германии заподозрило ХАМАС в присвоении гуманитарной помощи для сектора Газа. Там считают, что представители радикального движения забирают 50-100 процентов всего, что поставляется мировым сообществом

Ранее в ХАМАС заявили, что отказываются сложить оружие вплоть до создания палестинского государства со столицей в Иерусалиме. В группировке уточнили, что это заявление сделано на фоне распространения в СМИ информации со ссылкой на спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа о готовности ХАМАС сложить оружие.