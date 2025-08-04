Экс-глава МИД Австрии восхитилась героизмом россиян

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль восхитилась героизмом россиян во время землетрясения на Камчатке. Она высказалась об этом в своем Telegram-канале.

Кнайсль написала, что в России живут люди, поддерживающие страну при любых обстоятельствах, «будь то землетрясение магнитудой 8,7 или 18 тысяч санкций».

«Мое почтение известным и неизвестным героям», — подчеркнула экс-глава МИД Австрии.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о хирургах, которые продолжали спокойно работать во время землетрясения на Камчатке. «Можно выполнять свой долг по-разному. Эти врачи выполняли его достойно и героически», — заявил он в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на острове Валаам.