Британская газета The Guardian в материале журналиста Адама Гэббатта проанализировала особенности публичных выступлений Дональда Трампа. В статье утверждается, что 79-летний президент США на протяжении последнего года демонстрирует тенденцию к отклонению от основной темы во время предвыборных мероприятий, интервью и пресс-конференций.

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Конкретными примерами стали двухминутное обсуждение ветряных мельниц на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также отсутствие детализированного ответа о помощи Газа при вопросе о гуманитарной ситуации в регионе.

Привлеченные изданием эксперты в области психологии интерпретируют такие речевые особенности как проявление спонтанного повествовательного стиля. Материал напоминает, что аналогичные коммуникативные паттерны наблюдаются у Трампа систематически в течение последних 12 месяцев. 28 июля подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, комментируя заявление главы Белого дома об ультиматуме России, заявил, что у Трампа могут быть "когнитивные нарушения".

По его мнению, президент США уже должен знать ответ лидера РФ Владимира Путина, так как российский президент говорил ему это во время каждого разговора.